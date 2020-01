Celebripost

Oltre a quelli ai Grammy Awards, che hanno aperto la settimana degli eventi a cui fotografare persone famose, in questi giorni un po’ di attori si sono molto gentilmente dati appuntamento nello stesso posto, per rendere più facile la vita dei fotografi. Tutti quelli candidati ali Oscar si sono riuniti per una foto di gruppo e poi si sono lasciati fotografare mentre chiacchieravano tra di loro: tra loro c’era Cynthia Erivo, che era in compagnia di un tale che per farsi riconoscere ha dovuto indossare un’etichetta col suo nome.

Poi si sono viste un po’ di coppie – Anwar Hadid e Dua Lipa, Chrissy Teigen e John Legend, Justin Bieber e Hailey Baldwin – e gente semplicemente in coppia, come Eminen e 50 Cent, i fratelli Jake e Logan Paul, e Eva Longoria con America Ferrera. Per finire con i principi di Monaco Gabriella e Giacomo, che a 5 anni sanno come portare gli occhiali da sole per salutare dal balcone del palazzo reale; Jennifer Lopez e Shakira a una conferenza stampa prima del Super Bowl; e Susan Sarandon e Geena Davis a una proiezione di Thelma & Louise.