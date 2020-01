Due turisti provenienti da Hong Kong sono stati messi in isolamento su una nave da crociera attraccata al porto di Civitavecchia per accertamenti

Due turisti provenienti da Hong Kong sono stati messi in isolamento sulla nave da crociera “Costa Smeralda”, attraccata al porto di Civitavecchia, per accertamenti e per escludere l’ipotesi che abbiano contratto il nuovo coronavirus (2019-nCoV). I turisti sono un uomo e una donna sposati: sono arrivati da Hong Kong all’aeroporto di Milano Malpensa il 25 gennaio e poi si sono imbarcati sulla nave a Savona. L’uomo non ha sintomi influenzali mentre la donna ha la febbre. I passeggeri della nave sono in totale 6mila e per il momento non hanno l’autorizzazione a scendere dalla nave. I giornali scrivono che alcuni medici dell’istituto Spallanzani di Roma hanno raggiunto la nave per esaminare le due persone: i risultati dovrebbero arrivare nel pomeriggio.