Lunedì 3 febbraio ci sarà uno sciopero dei dipendenti ATAC a Roma

Lunedì 3 febbraio ci sarà uno sciopero dei dipendenti di ATAC, la società del trasporto pubblico del comune di Roma. È stato indetto dal Sindacato Lavoratori Mobilità (SLM FAST), durerà 24 ore e riguarderà tutta la rete di trasporto pubblico gestita da ATAC: bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. ATAC ha comunicato che il servizio verrà garantito negli orari delle fasce di garanzia: fino alle 8.30 del mattino e tra le 17 e le 20 ( altre informazioni si possono trovare sul sito di ATAC ). Altri scioperi indetti da SLM FAST in precedenza, dice ATAC, avevano avuto adesioni comprese tra il 13 e il 17 per cento del personale.

