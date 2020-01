Novak Djoković è il primo finalista degli Australian Open

Il tennista serbo Novak Djoković è il primo finalista del tabellone maschile degli Australian Open. Nella prima delle due semifinali di Melbourne, Djoković ha battuto Roger Federer in tre set con un punteggio di 7-6, 6-4, 6-3. Nella finale di domenica mattina, il serbo al secondo posto del ranking mondiale potrà difendere il titolo vinto l’anno scorso contro il vincente della semifinale tra il tedesco Alexander Zverev e l’austriaco Dominic Thiem, in programma venerdì alle 9.30 italiane.

