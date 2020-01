British Airways ha cancellato tutti i voli per la Cina a causa del nuovo coronavirus

La compagnia aerea britannica British Airways ha deciso di cancellare tutti i voli da e per la Cina, per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus (2019-nCoV). La compagnia, che opera voli quotidiani per Shangai e Pechino dall’aeroporto di Heathrow, a Londra, ha detto che i voli sono sospesi con effetto immediato. «Ci scusiamo con i nostri clienti per il disagio, ma la sicurezza di passeggeri ed equipaggio è la nostra priorità», ha detto un portavoce della compagnia a BBC. Nei giorni scorsi altre compagnie, tra cui United Airlines, Air Canada e Cathay Pacific Airways, avevano cancellato alcuni voli per la Cina, ma non li avevano sospesi del tutto.