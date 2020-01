Ci sono code sulla A1 tra Lodi e Milano in seguito al fallito assalto a un mezzo blindato

Un tratto dell’autostrada A1 tra Lodi e Milano è stato chiuso in entrambi i sensi obbligando l’uscita allo svincolo di Lodi e provocando, mercoledì mattina, diversi chilometri di auto in coda.

Il tratto è stato chiuso a causa di un assalto a un furgone portavalori avvenuto martedì poco dopo le 23. I giornali scrivono che è stato organizzato all’altezza di San Zenone da un gruppo di dieci persone: hanno sparso a terra una distesa di chiodi e creato una barriera incendiando sette auto e un autoarticolato disposti lungo la strada. Gli assalitori, a bordo di sei auto, hanno speronato il furgone blindato spingendolo nel tratto di strada incendiato e cosparso di chiodi; il furgone è riuscito a trovare riparo in un’area di servizio e il colpo è fallito. I sei veicoli, scrive Repubblica, sono stati trovati in una stradina di campagna vicino a Salerano sul Lambro, in provincia di Lodi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lodi, Milano e Piacenza e la Croce Rossa; non ci sono notizie di persone ferite.

Un episodio simile era avvenuto, qualche chilometro più a sud, sullo stesso tratto di autostrada, nel 2014: un gruppo di rapinatori creò due barriere di fuoco per rapinare un blindato che trasportava 5 milioni di euro.