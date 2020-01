A Milano ci sarà un blocco del traffico per domenica 2 febbraio

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato che domenica 2 febbraio ci sarà un nuovo blocco del traffico in città per via degli elevati livelli di inquinamento dell’aria rilevati negli ultimi giorni. Non è chiaro se alcune categorie di veicoli saranno escluse dal blocco: il Comune non ha ancora diffuso i dettagli della misura.

A Milano non piove in maniera costante da diverse settimane, e i dati sull’inquinamento dell’aria sono diventati piuttosto preoccupanti: negli ultimi tre giorni di rilevazione i livelli di Pm10, le particelle inquinanti con un diametro inferiore al centesimo di millimetro usate spesso come indicatori dello smog, hanno superato gli 80 microgrammi per metro cubo (il valore limite è considerato 50 µg/m³).