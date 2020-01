Luca De Meo è il nuovo amministratore delegato di Renault

Il manager italiano Luca De Meo è stato nominato nuovo amministratore delegato del Gruppo Renault, nonché presidente della società automobilistica Renault. De Meo, che ha 52 anni, era stato fino a pochi giorni fa presidente di Seat, la casa automobilistica spagnola che fa parte del gruppo Volkswagen. De Meo prenderà il posto di Clotilde Delbos, attualmente amministratrice delegata ad interim, a partire dal prossimo 1 luglio. Fino a pochi mesi fa la carica era stata di Carlos Ghosn , accusato di aver deliberatamente sottostimato i propri compensi nei report alle autorità di borsa e di aver utilizzato beni aziendali a fini personali quando era a capo di Nissan. Dopo l’arresto in Giappone, Ghosn era stato sostituito da Thierry Bolloré, che ha mantenuto la carica fino allo scorso ottobre quando la società ha deciso di sostituirlo.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.