In Germania è stato confermato il primo caso di una persona che ha contratto il nuovo coronavirus (2019-nCoV), che negli ultimi giorni si è diffuso soprattutto in Cina, in particolare nella città di Wuhan. Il caso è stato registrato a Starnberg, una città a circa 30 chilometri da Monaco di Baviera. Il ministero della Salute della Baviera ha fatto sapere che la persona che ha contratto il virus è «in buono stato dal punto di vista medico» e che attualmente si trova in isolamento: il rischio di un nuovo focolaio per gli abitanti della Baviera è quindi «basso».

La Germania è diventato il secondo paese europeo in cui è stato confermato un caso di coronavirus 2019-nCoV, dopo che alcuni giorni fa tre casi erano stati individuati in Francia. Al momento si stima che il nuovo coronavirus abbia causato quasi 2.700 e 81 morti, tutti in Cina.

