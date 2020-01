Il numero dei morti nel terremoto in Turchia è salito a 39

Il terremoto, con epicentro nella città di Sivrice, nella provincia di Elazig, ha provocato il crollo di diversi edifici e costretto gli abitanti a lasciare le loro abitazioni, sia nella provincia di Elazig sia nella provincia di Malatya. È avvenuto alle 20.55 di venerdì (le 18.55 in Italia), ed è stato percepito anche in Siria, Libano e Iran. La regione colpita dal terremoto dista circa 550 km da Ankara: è remota e scarsamente popolata, quindi le informazioni riguardo ai morti, ai feriti e ai danni vengono diffuse lentamente.

È salito a 39 il numero dei morti per le conseguenze del terremoto di magnitudo 6.8 che venerdì sera ha colpito la Turchia orientale. Il numero è stato comunicato dal ministro dell’Interno turco Suleyman Soylu, che ha parlato anche di oltre 1.600 feriti.

