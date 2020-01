Ci sono più di 400 migranti a bordo della Ocean Viking, recuperati in 5 operazioni di soccorso

Con 5 op. di soccorso notturne in meno di 72 ore, il totale dei sopravvissuti a bordo è adesso 407. pic.twitter.com/Uoz3QVbhWO

L’ong SOS Mediterranée ha fatto sapere questa mattina che a bordo della nave Ocean Viking, che gestisce insieme a Medici Senza Frontiere, ci sono 407 migranti. Sempre SOS Mediterranée ha scritto che le persone a bordo della nave sono state soccorse in cinque diverse operazioni compiute nel mar Mediterraneo negli ultimi tre giorni, l’ultima delle quali ha portato al salvataggio di 184 persone che si trovavano su due diversi gommoni.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.