Si è dimesso Marjan Šarec, primo ministro sloveno

Si è dimesso il primo ministro sloveno Marjan Šarec, che era in carica dal settembre 2018. Le dimissioni di Šarec arrivano poco dopo quelle del ministro delle Finanze del suo governo, e nel dimettersi Šarec ha chiesto che si vada alle elezioni anticipate, spiegando che con le attuali condizioni il suo governo di minoranza, supportato da cinque partiti, non può governare. Šarec ha 42 anni ed è un ex giornalista, attore e comico, poi diventato leader del partito LMS, di centrosinistra e populista.