I giornali nazionali si occupano in prima pagina del voto di oggi in Emilia-Romagna, vista l’importanza nazionale che ha ormai preso (oggi si vota anche in Calabria, ma se ne parla molto meno). Si trovano tuttavia titoli anche sui contagi del nuovo coronavirus, sulle tre italiane che hanno ottenuto i primi tre posti in una gara di Coppa del Mondo di sci e su una storica vittoria dell’Atalanta contro il Torino, per 7-0.