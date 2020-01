Elena Curtoni ha vinto la gara di discesa libera di Coppa del Mondo a Bansko, in Bulgaria, davanti ad altre due sciatrici italiane: Marta Bassino e Federica Brignone. Al quarto posto è arrivata la statunitense Mikaela Shiffrin, prima nella classifica complessiva e vincitrice della prima gara di discesa che si è disputata ieri a Bankso, per recuperare una gara annullata in Val d’Isere. Per Curtoni, che ha 28 anni, è la prima vittoria in Coppa del Mondo, dopo che diversi infortuni avevano molto complicato la sua carriera. Brignone, con il terzo posto di oggi e il secondo nella gara di ieri, rimane al secondo posto della classifica complessiva; Bassino è al quarto posto mentre Curtoni è al tredicesimo.