Serena Williams è stata eliminata dagli Australian Open

La tennista statunitense Serena Williams è stata eliminata dalla cinese Wang Qiang al terzo turno degli Australian Open, uno dei quattro tornei che compongono il Grande Slam (cioè i tornei più importanti al mondo). Williams è stata sconfitta in tre set (6-4 6-7 7-5).

Per Williams, che è una delle più forti e vincenti tenniste della storia, è il risultato peggiore negli Australian Open dal 2006, quando venne eliminata al terzo turno dalla slovacca Daniela Hantuchova. Williams, che ha 38 anni ed è una delle tenniste più forti e vincenti di sempre, non vince un torneo del Grande Slam dal 2017, quando si aggiudicò proprio gli Australian Open, battendo in finale la sorella Venus. Per Wang Qiang, che ha 28 anni, finora il miglior risultato sono stati i quarti di finale degli US Open del 2019, in cui venne sconfitta da Serena Williams.

Leggi anche: La NBA ha bisogno di cambiare