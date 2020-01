Celebripost

Gennaio è un mese di abbondanza per noi compilatori della raccolta di gente che vale la pena fotografare: è un concentrato di festival cinematografici, sfilate e anteprime e si finisce per lasciare fuori molte foto notevoli. A questo giro è stato difficile destreggiarsi tra gli attori presenti ai SAG Awards (ma una gallery approfondita la trovate qui), i premi cinematografici assegnati dal più importante sindacato di attori di Hollywood, e tra gli invitati e i modelli dell’alta moda di Parigi. A loro si aggiungono Boris Johnson in dinoccolata attesa, Bernie Sanders curvo al telefono, il principe Carlo buffamente incoronato, Billie Eilish con occhiali e capelli coordinati, Uma Thurman con suo figlio, la prima presidente greca e un’infreddolita Gigi Hadid.