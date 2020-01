Tesla è diventata la seconda società automobilistica del mondo per valore in borsa, dopo Toyota

Il valore in borsa dell’azienda di auto elettriche Tesla ha raggiunto i 102,7 miliardi di dollari (circa 90 miliardi di euro) e Tesla è diventata quindi la seconda società automobilistica per valore in borsa, scavalcando il gruppo Volkswagen, la cui capitalizzazione è di poco meno di 100 miliardi di dollari. La prima società in questa classifica è Toyota, che vale più di 230 miliardi di dollari. Al risultato di Tesla ha contribuito il recente rialzo delle sue azioni, dovuto ai buoni risultati economici dell’ultimo trimestre dello scorso anno e al fatto che le vetture promesse nel 2019 (almeno 360mila unità) hanno cominciato effettivamente a essere consegnate, in particolare sul mercato cinese. Il superamento della soglia di 100 miliardi di dollari dovrebbe sbloccare un premio di oltre 50 milioni di dollari per il CEO di Tesla, Elon Musk.