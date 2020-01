Disney ha annunciato che il suo nuovo servizio di streaming Disney+ sarà disponibile in Italia dal 24 marzo e non più dal 31, come detto in precedenza. Lo stesso giorno il servizio arriverà nel Regno Unito, in Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera. Costerà 6,99 euro al mese o 69,99 all’anno. Oltre ai film Disney (alcuni dei quali prodotti appositamente), Disney+ permetterà di vedere i film di Pixar, quelli dei supereroi Marvel e dell’universo di Star Wars. Tra le altre cose ci sarà la serie tv The Mandalorian, quella di “Baby Yoda”.

Qualcuno da qualche parte ha usato la sua Forza (o premuto qualche bottone) e adesso #DisneyPlus sarà disponibile in ITALIA prima del previsto! Inizia lo streaming il 24 Marzo, registrati su https://t.co/XjmwSqqgbg per maggiori informazioni. pic.twitter.com/gwNuf9NKrB — Disney IT (@Disney_IT) January 21, 2020