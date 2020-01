WhatsApp non funziona per molti utenti, sia in Italia che in altre parti del mondo. Alcuni utenti non riescono del tutto a collegarsi a WhatsApp e inviare e ricevere messaggi, ma la maggioranza segnala di incontrare difficoltà solo con l’invio e la ricezione di fotografie, video e note vocali. Secondo le segnalazioni su Twitter – consultabili attraverso l’hashtag #whatsappdown – il servizio ha smesso di funzionare correttamente intorno a mezzogiorno.