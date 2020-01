Milan-Udinese in diretta TV e in streaming

Milan-Udinese è la prima partita di oggi della ventesima giornata di Serie A. Si gioca alle 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi circa 60 mila spettatori, e sarà trasmessa su Dazn. Il Milan arriva da due risultati utili consecutivi con cui ha guadagnato qualche posizione in classifica. È ancora decimo e deve continuare a risalire per salvare la sua stagione. L’Udinese di Luca Gotti è un momento ancora migliore, dato che ha vinto le ultime tre partite disputate e così facendo sì è allontanato dalla zona retrocessione.

Dove vedere Milan-Udinese

Milan-Udinese verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni di Milan-Udinese

Milan (4-4-2) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao

Udinese (3-5-2) Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.