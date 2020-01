Venerdì sera un aereo di Air Italy partito da Olbia e diretto a Roma ha fatto un atterraggio d’emergenza subito dopo il decollo

Venerdì verso le otto di sera un aereo della compagnia Air Italy partito da Olbia e diretto a Roma ha fatto un atterraggio d’emergenza pochi minuti dopo il decollo, in seguito alla segnalazione dei passeggeri di fumo in cabina. I giornali hanno raccolto le testimonianze di alcuni passeggeri a bordo, che hanno raccontato che il fumo si era diffuso in tutta la cabina provocando malori e crisi di panico. L’aereo è atterrato senza problemi; un bambino è rimasto intossicato.