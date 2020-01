Gente che non ha mai vinto l’Oscar

Con l’annuncio delle nomination agli Oscar del 2020, è stata notata la doppia candidatura di Scarlett Johansson, sia come migliore attrice protagonista sia come migliore attrice non protagonista. Come se non bastasse Johansson non era mai stata candidata finora, nonostante la sua ricchissima carriera, ma è in ottima compagnia tra attori, attrici e registi famosissimi che non hanno mai vinto un Oscar: alcuni perché mai nominati, la maggior parte nonostante essere stati nominati diverse volte. Abbiamo raccolto i più sorprendenti, escludendo quelli come Robert Redford e Clint Eastwood, che pur non avendolo mai vinto per la recitazione l’hanno vinto per la regia, o quelli come Spike Lee e Quentin Tarantino, che anche se non sono mai stati premiati dall’Academy per la regia hanno vinto per la sceneggiatura. E abbiamo tenuto fuori anche quelli che ormai non possono più vincerlo, ma che è stato un gran peccato: da Alfred Hitchcock a Stanley Kubrick, da Greta Garbo a Mae West.