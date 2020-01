È morto a 86 anni il nutrizionista Pietro Migliaccio, popolare per le sue apparizioni in TV

È morto a 86 anni Pietro Migliaccio, nutrizionista noto per aver partecipato a diverse trasmissioni televisive come divulgatore scientifico. La notizia della morte di Migliaccio è stata data dal sito del suo studio medico e confermata all’ANSA dalla moglie, secondo cui il medico sarebbe morto improvvisamente «a seguito della rottura dell’aorta». Migliaccio era nato a Catanzaro nel 1934 ed era docente in Scienza dell’Alimentazione e Specialista in Gastroenterologia. Era inoltre presidente emerito della Società italiana di Scienza dell’Alimentazione. Era stato spesso ospite di trasmissioni della Rai, e in particolare dei Fatti Vostri, all’interno della quale curava una rubrica sull’alimentazione.