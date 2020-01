In Iran è stata arrestata una persona accusata di aver girato il video che mostrava l’abbattimento dell’aereo ucraino

La diffusione del video era stata determinante nel confermare, come era già stato ipotizzato, che l’aereo era stato colpito da un missile iraniano: una cosa che il regime aveva prima negato e poi confermato, sostenendo che si sia trattato di un errore umano, di cui i due principali leader politici dell’Iran, il presidente Hassan Rouhani e la Guida suprema Ali Khamenei, sarebbero venuti a conoscenza solo dopo diverse ore.

BBC scrive però che un giornalista iraniano che si trova a Londra, e che fu tra i primi a diffondere quel video, ha detto che è stata arrestata la persona sbagliata, perché quella che gli aveva fatto avere il video è ancora in libertà.

L’Iran ha detto di aver arrestato la persona che aveva girato il video in cui si vedeva il volo 752 della compagnia aerea Ukraine International Airlines nel momento in cui veniva colpito da almeno un missile, nelle prime ore dell’8 gennaio. Lo ha comunicato l’agenzia di stampa iraniana Fars News Agency (FNA).

