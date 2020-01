Il figlio di Rupert Murdoch ha criticato come i media del padre stanno raccontando gli incendi in Australia

James Murdoch, figlio del magnate dei media australiano Rupert Murdoch, proprietario del conglomerato News Corp che controlla tra gli altri Fox News, il Sun e una lunga serie di giornali australiani, ha criticato il modo in cui le testate del padre stanno raccontando i devastanti incendi che da settimane bruciano in Australia. In un comunicato dato al Daily Beast e scritto insieme alla moglie Kathryn, ha detto:

Le opinioni di Kathryn e James sulla questione climatica sono ben noti e la loro frustrazione con parte del racconto di News Corp e Fox sull’argomento è risaputa. Sono particolarmente delusi dal continuo negazionismo tra le testate australiane, nonostante le prove dimostrino il contrario.

I media di News Corp sono noti per le loro posizioni generalmente conservatrici, dal Wall Street Journal al Times britannico. Ma da anni le testate più di destra del gruppo come Fox News sono estesamente accusate di negare o sminuire il riscaldamento globale e l’emergenza climatica, fenomeni dimostrati dalla scienza. In passato gli editorialisti del gruppo News Corp hanno definito i collegamenti tra il cambiamento climatico e gli incendi in Australia «isterici» e «stupidi».

Murdoch fa parte del consiglio di amministrazione di News Corp, ma non ha altri ruoli dirigenziali e nella vita si occupa di un fondo di investimenti. La famiglia Murdoch, peraltro, è quella che ha ispirato i protagonisti della serie di HBO Succession.