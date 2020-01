È morto il wrestler messicano La Parka, che si era ferito gravemente durante un incontro lo scorso ottobre

Huerta Escoboza si era ferito gravemente durante un incontro a Monterrey il 20 ottobre scorso, sbagliando un salto fuori dal ring. Venerdì, dopo settimane di ricovero, le sue condizioni si erano aggravate per un problema renale; Huerta Escoboza era stato messo in respirazione assistita ma è morto il giorno successivo.

La Parka, il cui vero nome era Jesús Alfonso Huerta Escoboza, aveva 54 anni. Aveva cominciato a partecipare a incontri di wrestling nel 1987 e da circa 20 anni partecipava a quelli organizzati da Lucha Libre AAA. La Parka era diventato discretamente famoso e aveva anche vinto alcuni degli eventi più importanti organizzati da AAA. Tra le altre cose era famoso per gli elaborati costumi che usava sul ring.

