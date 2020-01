È morto Qaboos bin Said, sultano dell’Oman

Qaboos bin Said, che era sultano dell’Oman, è morto a 79 anni a causa di un tumore. Qaboos era al potere dal 1970, quando con l’aiuto del Regno Unito depose il padre ultraconservatore e ne prese il posto: era il leader arabo al potere da più tempo. Il New York Times ha scritto che «nei suoi decenni da monarca assoluto, [Qaboos] ha usato il petrolio per far uscire il paese dalla povertà, costruendo strade, porti, università e stadi», senza comunque introdurre un sistema democratico di governo.

Qaboos non era sposato e non aveva figli: sabato mattina è stato annunciato il suo successore, il ministro della Cultura Haitham bin Tariq Al Said.

L’Oman ha poco meno di cinque milioni di abitanti ed è nella punta sudorientale della penisola arabica. L’attuale casa regnante è al potere dal Settecento, quando un esercito formato da tribù di origini yemenite invase il paese.