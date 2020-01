Facebook rimuoverà i “deepfake”, cioè i video manipolati con l’intelligenza artificiale

Lunedì Facebook ha annunciato che d’ora in poi rimuoverà i video cosiddetti “deepfake”, cioè quelli manipolati attraverso l’intelligenza artificiale, e in generale tutti i contenuti modificati in modo ingannevole per diffondere notizie false. Non saranno invece rimossi i video dove la manipolazione è evidente e realizzata con intento satirico o parodico. La nuova strategia, ha spiegato Facebook sul suo blog, è accompagnata dagli sforzi per rintracciare e fermare gli autori dei deepfake: il mese scorso, per esempio, aveva identificato e rimosso un gruppo di account che usavano l’intelligenza artificiale per produrre foto ingannevoli.

Reuters ha scritto che le nuove regole sono state approvate per limitare il diffondersi di notizie false durante la campagna elettorale statunitense, che si concluderà con le elezioni presidenziali, il 3 novembre del 2020.

Leggi anche: Sentirete parlare dei video “deepfake”