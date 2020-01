Le prime pagine nazionali di questa domenica sono occupate dai missili caduti sabato sera a Baghdad, che potrebbero essere una prima ritorsione iraniana contro l’uccisione del generale Qassem Suleimani, e i funerali che sono cominciati nelle città irachene . Ci sono poi le preoccupazioni su quali saranno le conseguenze internazionali di una delle operazioni militari americane più importanti del decennio. C’è poco spazio per l’Italia, ma qualche prima pagina si occupa di un’uscita poco chiara e male interpretata della ministra per l’Innovazione Paola Pisano, mentre i quotidiani sportivi festeggiano il ritorno della Serie A dopo la pausa di Natale.

