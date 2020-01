Courtney Friel, un’ex giornalista di Fox News, ha accusato Donald Trump di avere avuto un comportamento inappropriato con lei prima di diventare presidente degli Stati Uniti. In un’autobiografia che sta per essere pubblicata negli Stati Uniti – Tonight At 10: Kicking Booze and Breaking News – e che è stata anticipata da un articolo del tabloid New York Daily News, Friel ha raccontato che, durante una telefonata in cui discutevano di una sua possibile partecipazione alla giuria del concorso di bellezza “Miss USA”, Trump le disse: «Dovresti venire nel mio ufficio qualche volta, così possiamo baciarci». A quel punto Friel aveva velocemente interrotto la telefonata.

L’anticipazione del libro pubblicata sui giornali non specifica quando avvenne questo scambio, ma Friel lavorò per Fox News dal 2007 al 2013. Secondo il conteggio del Guardian, sono più di 20 le donne che hanno accusato Trump di comportamenti inappropriati di diverso genere.