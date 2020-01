Otto personaggi di “The New Pope”

Il 10 gennaio arriverà su Sky The New Pope, la nuova serie scritta e diretta da Paolo Sorrentino che riprende ed espande la storia iniziata in The Young Pope, andato in onda nel 2016. Non è propriamente una seconda stagione, e infatti ha un nuovo titolo, ma The New Pope è comunque una storia ambientata nello stesso contesto narrativo, in cui torneranno diversi personaggi che già si erano visti in The Young Pope: compreso il più importante, cioè Lenny Belardo, interpretato da Jude Law. Ma ce ne saranno anche di nuovi, come per l’appunto il nuovo papa John Brannox, interpretato da John Malkovich.

Lenny Belardo

È il giovane cardinale (giovane per essere un cardinale) statunitense che viene eletto papa, quando invece tutti si aspettavano che a diventarlo sarebbe stato il suo mentore, il cardinale Spencer, e che in The Young Pope passa dall’essere incredibilmente dogmatico e intrattabile all’essere modello di ispirazione per tutto il mondo, grazie alle sue parole e ai suoi atteggiamenti. Il nome da papa di Belardo è Pio XIII. Di lui sappiamo che crebbe in un orfanotrofio e che è molto legato a Suor Mary, che conobbe da ragazzo e che, una volta diventato papa, aveva chiamato in Vaticano per farsi aiutare e consigliare. Alla fine di The Young Pope, Suor Mary partiva per l’Africa; Belardo, invece, aveva un malore durante un’omelia in piazza San Marco, a Venezia. Lo avevamo lasciato lì, accasciato e privo di sensi. Dal trailer, scopriamo che è in coma, vegliato giorno e notte da numerosi fedeli che lo considerano praticamente un santo e che ne attendono un risveglio considerato quasi impossibile.

John Brannox

È un aristocratico e un cardinale britannico: colto, ironico, ricco, elegante e mondano, vive in un castello poco fuori Londra ed è «prigioniero della routine e di un segreto inconfessabile». Dato che Pio XIII è in coma e il Vaticano non può stare senza papa, finisce che Brannox diventa il nuovo papa, scegliendo di farsi chiamare Giovanni Paolo III. Questo nuovo papa dovrà affrontare sfide e problemi di vario tipo, compresi quelli che riguardano le complicate trame di un importante luogo di potere come il Vaticano. Il problema più grande di tutti è però rappresentato da Pio XIII.

Cardinal Voiello

È il segretario di Stato vaticano interpretato da Silvio Orlando. In The Young Pope sperava di poter controllare l’operato di Belardo, scopriva che così non sarebbe stato, cercava di comprometterne l’immagine e, infine, gli si avvicinava, colpito dalla sua figura. È tifosissimo del Napoli e apparentemente ha a cuore solo la ragione di stato, lo stato vaticano, e il Napoli. Ma si fa notare anche per la sua amicizia con Girolamo, un ragazzino molto malato, di cui si occupa e con il quale si confida.

Cardinal Gutierrez

È interpretato dall’attore spagnolo Javier Cámara e nella prima stagione si avvicinava molto a Pio XIII, che prima lo mandava in America a gestire uno spinoso caso di molestie da parte di un importante cardinale, e poi lo sceglieva come suo più stretto assistente, facendogli prendere il posto che era stato di Suor Mary. Ma si dimostrerà fedele anche al nuovo papa, aiutandolo a orientarsi tra le tante insidie vaticane. Intanto però deve anche vedersela con un problema di alcolismo e con atteggiamenti che non rientrano tra quelli previsti per un uomo di chiesa.

Ester Aubry

È interpretata dall’attrice francese Ludivine Sagnier ed è la moglie di una guardia svizzera, che subisce notevolmente il fascino di Pio XIII e che, dopo aver tra le altre cose cercato di sedurlo (per una sorta di ricatto impostole da Voiello), finisce praticamente per venerarlo. È madre di Pio, un bambino nato – secondo lei – grazie a un miracolo fatto accadere proprio da Pio XIII. Sappiamo che in The New Pope, «asseconderà una proposta che le cambierà la vita».

Sofia Dubois

È interpretata dall’attrice francese Cécile de France ed è la responsabile del marketing e della comunicazione del Vaticano. In The Young Pope se l’era dovuta vedere con un papa che non voleva farsi vedere in pubblico, ma che per fortuna poi cambiava idea. Si è laureata in una importante università statunitense e ha un approccio molto imprenditoriale alla sua gestione del papa di turno. Anche con il nuovo papa, Giovanni Paolo III, avrà però una serie di problemi da gestire. E anche lei – come alla fine un po’ tutti i protagonisti di queste vicende – ha i suoi segreti e i suoi problemi personali.

Sharon Stone e Marilyn Manson

Non si sa ancora granché a riguardo – ma anche sapendolo, sarebbe comunque più bello scoprirlo guardando la serie – ma in The New Pope ci saranno anche loro due, la famosissima attrice e il noto cantante, che tra le altre cose dice di essersi voluto chiamare così per unire le figure di Marilyn Monroe e Charles Manson, secondo lui le due figure più iconiche degli anni Sessanta.