Julián Castro si è ritirato dalle primarie del Partito Democratico statunitense

Il candidato Democratico alle presidenziali statunitensi Julián Castro si è ritirato dalle primarie. Castro, che ha 45 anni ed è texano, era stato sindaco di San Antonio e segretario della Casa e dello Sviluppo Urbano durante l’amministrazione Obama, ed era l’unico candidato di origini ispaniche rimasto in corsa alle primarie. Era indietrissimo nei sondaggi, in svantaggio anche rispetto a candidati senza alcuna possibilità di vittoria – in Iowa, il primo stato a votare, era addirittura sotto all’1 per cento – ma aveva avuto una certa influenza nel dibattito che ha accompagnato finora le primarie, soprattutto per quanto riguarda i temi dell’immigrazione e della lotta alla povertà.

It’s with profound gratitude to all of our supporters that I suspend my campaign for president today.

I’m so proud of everything we’ve accomplished together. I’m going to keep fighting for an America where everyone counts—I hope you’ll join me in that fight. pic.twitter.com/jXQLJa3AdC

— Julián Castro (@JulianCastro) January 2, 2020