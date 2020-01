Il Papa si è scusato per essersi arrabbiato con la donna che lo strattonava

Martedì sera, durante una visita al presepe in Piazza San Pietro a Roma, Papa Francesco si è vistosamente irritato con una donna che lo aveva strattonato con una certa forza per avvicinarlo a sé e dirgli qualcosa. La scena è mostrata in un video che sta circolando molto. Nel video si vede il Papa reagire con fastidio alla donna, lamentandosi del fatto che lei gli stia facendo male e poi schiaffeggiandole la mano per liberare la sua dalla presa.

Mercoledì mattina, durante l’Angelus, il Papa si è scusato per aver perso la pazienza e per aver dato il cattivo esempio, alludendo all’episodio del giorno precedente. Ha detto: