Tutte le feste e i ponti del 2020

Una delle prime cose che si fanno di solito, all’inizio del nuovo anno, è controllare quando cadono i giorni festivi, in modo da prepararsi per tempo per organizzare viaggi o gite di qualche giorno, magari approfittando di un ponte tra un giorno di festa e un weekend. Si inizia con l’Epifania, che quest’anno è di lunedì, ma forse per quella vi sarete già organizzati da tempo. Pasqua cade il 12 aprile, mentre la festa della Liberazione quest’anno è di sabato: va meglio con la festa del primo maggio, che è un venerdì. La festa della Repubblica, invece, sarà di martedì, mentre Ferragosto di sabato. Per un altro ponte vero, senza dover prendere giorni di ferie, bisognerà aspettare Natale, che nel 2020 cadrà di venerdì.

1 gennaio – Mercoledì

6 gennaio – Lunedì

Pasqua (12 aprile 2020) – Domenica

Lunedì dell’Angelo (13 aprile 2020) – Lunedì

25 aprile – Sabato

1 maggio – Venerdì

2 giugno – Martedì

24 giugno – San Giovanni Battista (santo patrono di Torino, Genova e Firenze)– Mercoledì

29 giugno – Santi Pietro e Paolo (santi patroni di Roma) – Lunedì

15 agosto (Ferragosto) – Sabato

19 settembre – San Gennaro (santo patrono di Napoli) – giovedì

1 novembre (Tutti i santi) – Domenica

7 dicembre – Sant’Ambrogio (santo patrono di Milano) – Lunedì

8 dicembre (Immacolata Concezione) – Martedì

25 dicembre (Natale) – Venerdì

26 dicembre (Santo Stefano) – Sabato