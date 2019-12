È morto Syd Mead, designer e artista concettuale che lavorò a “Blade Runner” e ad altri famosi film di fantascienza

"Blade Runner" concept art by Syd Mead (1933-2019) pic.twitter.com/jxVkmQlOo4

È morto a 86 anni Syd Mead, designer e artista concettuale che lavorò a numerosi film di fantascienza tra cui Blade Runner, Tron e Alien. Mead era nato il 18 luglio del 1933 a Saint Paul (Minnesota, Stati Uniti), e aveva iniziato la sua carriera lavorando come designer di automobili ed elettronica di consumo. Il suo primo lavoro nel cinema risale al 1979, quando realizzò il design dell’entità aliena “V’ger” nel film Star Trek, mentre nel 1982 fu tra gli artisti che idearono le ambientazioni futuristiche del film di Ridley Scott Blade Runner. Tra gli ultimi film a cui aveva lavorato ci sono Blade Runner 2049, e poi Mission: Impossible III, Elysium e Tomorrowland.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.