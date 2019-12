Poche notizie politiche, quindi i giornali hanno scelto i titoli di apertura abbastanza in ordine sparso: chi puntando sui classici bilanci di fine anno, chi su fatti di cronaca avvenuti molto lontano da qui, chi su interviste. C’è più unanimità di scelte nello sport: dalla trattativa avanzata con cui un gruppo imprenditoriale texano sta per comprare la squadra di calcio della Roma (che arriva in prima pagina anche sul Messaggero e sul Tempo), al trasferimento di un giovane attaccante al Borussia Dortmund fino a un premio ennesimo ricevuto da Cristiano Ronaldo.