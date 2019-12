Una donna e due bambine sono morte a causa di una valanga nella Val Senales, in Alto Adige

Sabato intorno a mezzogiorno una donna e due bambine (di cui una figlia della donna) sono morte a causa di una valanga nella Val Senales, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto mentre le tre stavano sciando sulla pista “Discesa libera” del complesso sciistico della valle, uno dei più famosi della regione e in parte situato su un ghiacciaio. Sono invece sopravvissuti il marito della donna e un altro figlio. La famiglia è originaria di Hauteroda, in Germania.

Thomas Konstantin Stecher, responsabile delle Funivie Ghiacciai Val Senales, ha detto a Repubblica di non escludere che la valanga «sia stata causata da sciatori fuori pista». Il Corriere della Sera ha fatto notare che al momento dell’incidente «tirava un fortissimo vento», e quindi la neve potrebbe essersi staccata per cause naturali.