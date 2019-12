C’è stato uno “scambio totale” di prigionieri tra Ucraina e ribelli separatisti filorussi

Lo scambio di prigionieri dovrebbe avere coinvolto 63 separatisti e 25 ucraini filogovernativi (non sono ancora stati diffusi numeri ufficiali) ed è stato possibile grazie all’ incontro avvenuto a Parigi il 9 dicembre tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mediato da Francia e Germania. Lo scambio di prigionieri, il secondo dall’inizio del conflitto, dovrebbe contribuire a migliorare le relazioni tra Ucraina e Russia, pesantemente deteriorate dopo l’annessione russa della Crimea nel 2014. Tra il governo ucraino e i separatisti filorussi ci sono però ancora molte differenze e una fine delle violenze nel breve periodo non sembra vicina.

Domenica si è tenuto uno scambio di prigionieri tra Ucraina e ribelli separatisti filorussi, che stanno combattendo una guerra in Ucraina orientale dal 2014. Lo scambio, definito “totale” perché riguarda tutti i prigionieri oggi detenuti dalle due parti, è avvenuto a un checkpoint vicino alla città industriale di Horlivka, nella regione di Donetsk, dove si trova la linea di demarcazione che divide l’Ucraina dai territori controllati dai separatisti.

