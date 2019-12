Il governo britannico ha diffuso per errore l’indirizzo privato di un migliaio di persone famose, cioè buona parte di quelli che l’1 gennaio 2020, come ogni anno, riceveranno delle onorificenze da parte dello stato. La lista dei 1.097 vincitori era stata caricata venerdì sera su un sito governativo e a molti dei nomi inseriti era associato un indirizzo privato.

Nella lista c’erano tra gli altri il celebre cantante Elton John, il politico conservatore Iain Duncan Smith e la chef Nadiya Hussain. Il governo si è scusato per l’incidente, ha fatto sapere che gli indirizzi sono rimasti visibili per circa un’ora e che ha aperto un’inchiesta per capire cosa sia andato storto.