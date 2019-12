È morta Sue Lyon, attrice statunitense famosa soprattutto per il ruolo da protagonista nel film Lolita di Stanley Kubrick, tratto dall’omonimo romanzo di Vladimir Nabokov.

Lyon aveva 73 anni e uno dei suoi amici ha raccontato al New York Times che era malata da tempo. Lyon ha recitato in molti film dal 1959 al 1980 ma il suo ruolo più famoso resta quello di Dolores “Lolita” Haze, una ragazza appena adolescente per cui il professore di liceo Humbert Humbert sviluppa un’attrazione sessuale. Lyon vinse un Golden Globe per la migliore attrice emergente, e anche Nabokov la definì «una ninfetta perfetta». Negli anni successivi recitò soprattutto in film televisivi e fece piccole parti in serie tv.