È morto uno dei soccorritori dei bambini bloccati nella grotta in Thailandia

La marina militare thailandese ha fatto sapere che uno dei soccorritori dei 12 bambini bloccati nella grotta in Thailandia nell’estate del 2018 è morto a causa di un’infezione contratta durante le operazioni di soccorso. Il soldato si chiamava Beiret Bureerak e secondo la marina militare non si era mai completamente ripreso dopo le operazioni, avvenute fra giugno e luglio. Non è chiaro quando sia morto, ma secondo un account Facebook vicino alla famiglia citato dal Bangkok Post il suo funerale si è tenuto venerdì 27 dicembre.

Un altro soldato thailandese, Saman Kuman, era morto durante i soccorsi. Il caso dei bambini intrappolati iniziò il 23 giugno e si concluse il 10 luglio con il salvataggio di tutti quelli rimasti dentro la grotta, compreso il loro allenatore (i bambini facevano parte di una squadra di calcio).