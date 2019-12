Zlatan Ibrahimović torna al Milan

Il Milan ha confermato l’ingaggio dell’attaccante svedese Zlatan Ibrahimović: i dettagli dell’ingaggio verranno resi noti nelle prossime ore. Come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, Ibrahimović tornerà a giocare con il Milan in Serie A a distanza di otto anni, e dopo l’ultima esperienza avuta nel campionato nordamericano con i Los Angeles Galaxy. Il Milan spera che con il suo ritorno la squadra guadagni esperienza e nuova competitività per salvare una stagione fin qui estremamente deludente. A 38 anni compiuti Ibrahimović ha ottenuto il decimo ingaggio in carriera con nove diverse squadre professionistiche: in Italia ha giocato anche per Juventus e Inter, vincendo complessivamente quattro campionati, l’ultimo dei quali nel 2011 proprio con il Milan.