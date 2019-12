Un aereo con 98 persone a bordo è precipitato in Kazakistan

Venerdì mattina, un aereo con 98 persone a bordo è precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Almaty, in Kazakistan: ci sono almeno 15 morti, mentre almeno 60 persone sono state trasportate in ospedale. L’aereo, della compagnia aerea Bek Air, operava il volo Z92100 ed era diretto verso la capitale Nursultan. A bordo c’erano 93 passeggeri (tra cui 5 bambini e tre neonati) e 5 membri dell’equipaggio.

Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite. Un giornalista di Reuters arrivato sul posto poco dopo l’incidente ha detto che c’era molta nebbia, ma non ci sono conferme che sia stata questa a creare problemi all’aereo. L’incidente è avvenuto in fase di decollo, intorno alle 7.22 ora locale (le 2.22 di venerdì mattina in Italia): l’aereo ha perso quota rapidamente, ha toccato una recinzione di cemento e si è schiantato contro un edificio di due piani poco lontano dall’aeroporto. Molti dei passeggeri sono riusciti a scendere dall’aereo autonomamente e sono stati poi trasportati in ospedale.