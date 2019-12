Lorenzo Fioramonti si è dimesso

Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti, del Movimento 5 Stelle, ha dato le dimissioni scrivendo una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte. Le motivazioni della sua decisione non sono ancora chiare, ma diversi giornali scrivono che Fioramonti aveva chiesto nuovi fondi per il suo ministero che, nella legge di bilancio per il 2020 approvata il 24 dicembre, non erano stati stanziati. A metà dicembre, a Trieste, Fioramonti aveva detto: «La scuola in questo paese avrebbe bisogno di 24 miliardi. I 3 miliardi che io ho individuato non sono la sufficienza» ma rappresentano «la linea di galleggiamento».

Fioramonti era stato viceministro dell’Istruzione nel governo Lega-M5S. Ha 42 anni ed era in aspettativa dal ruolo di professore ordinario di Economia politica all’Università di Pretoria (Sudafrica), dove aveva fondato il Centre for the Study of Governance Innovation. Nel 2014 era diventato il primo presidente dell’Associazione degli Studi dell’Unione Europea dell’Africa Sub-Sahariana e i suoi articoli erano stati pubblicati su diverse testate internazionali.

Eletto parlamentare alle elezioni del marzo 2018, nel giugno dello stesso anno era stato nominato sottosegretario presso il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del primo governo Conte.

Fioramonti aveva più volte criticato il partito di cui faceva parte e com’era cambiato nel corso del tempo. In un’intervista di qualche settimana fa al Corriere della Sera aveva preso posizione contro i decreti sicurezza e la legge sulla legittima difesa fortemente voluti dalla Lega e da Matteo Salvini (e approvati anche dal M5S durante il precedente governo), aveva criticato il ruolo della Casaleggio Associati e aveva detto: «Il Movimento ha subìto uno snaturamento dovuto a un’attenzione eccessiva ai sondaggi e al concentrarsi su alcune tematiche importanti ma non dirimenti».

Quando gli era stato chiesto se si sarebbe dimesso in mancanza di fondi adeguati per il suo ministero, aveva risposto: «O colgo l’occasione per portare un cambiamento oppure è davvero inutile restare al ministero a scaldare la poltrona».