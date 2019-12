Trump contro le pale eoliche, di nuovo

Durante un comizio a West Palm Beach, in Florida, il presidente statunitense Donald Trump ha detto diverse cose confuse e sconclusionate sulle pale eoliche, che lui ha chiamato «mulini a vento». Trump, che ha sostenuto di conoscere le pale eoliche meglio di chiunque altro e già in passato aveva criticato l’energia eolica, ha detto:

President Trump: "I never understood wind, you know I know windmills very much. I've studied it better than anybody." pic.twitter.com/0U432SgNA2

— The Hill (@thehill) December 22, 2019