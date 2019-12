Un tifoso del Chelsea è stato arrestato per aver rivolto insulti razzisti al calciatore del Tottenham Son Heung-min

La partita di domenica era peraltro già stata interrotta a causa degli insulti razzisti dei tifosi del Tottenham contro il difensore del Chelsea Antonio Rüdiger: l’arbitro aveva sospeso temporaneamente la partita dopo che Rüdiger gli aveva riferito di aver sentito ululati razzisti. Il Tottenham ha detto che sta indagando per trovare i responsabili degli insulti rivolti a Rüdiger.

Un tifoso del Chelsea è stato arrestato con l’accusa di aver rivolto insulti razzisti a Son Heung-min, attaccante sudcoreano del Tottenham, durante la partita del campionato inglese di calcio tra Tottenham e Chelsea, giocata domenica scorsa a Londra. Gli insulti non erano stati segnalati da Son, ma da alcuni tifosi del Chelsea allo stadio: il tifoso è stato prima accompagnato fuori dallo stadio e poi arrestato dalla polizia.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.