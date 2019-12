Cinque persone sono state condannate a morte per l’uccisione di Jamal Khashoggi

Un tribunale dell’Arabia Saudita ha condannato a morte cinque persone per l’uccisione del dissidente e giornalista saudita del Washington Post Jamal Khashoggi, avvenuta il 3 ottobre 2018 nel consolato saudita di Istanbul, in Turchia. Altre tre persone sono state condannate a 24 anni di prigione.

Il processo era iniziato a gennaio a Riyadh, la capitale del paese, contro undici cittadini sauditi. Tra le persone condannate non c’è Saud al Qahtani, ex consigliere della corte reale saudita che nel 2018 era stato licenziato per il sospetto che avesse avuto un ruolo nell’uccisione del giornalista.