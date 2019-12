La capsula di Boeing è regolarmente tornata sulla Terra, dopo aver mancato l’orbita della Stazione Spaziale Internazionale

La capsula spaziale CST-100 Starliner di Boeing è regolarmente rientrata sulla Terra, dopo avere rinunciato alla missione per attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), a causa di un errore tecnico che dopo il lancio di venerdì 20 dicembre non le aveva permesso di raggiungere l’orbita corretta intorno al nostro pianeta. L’attività di rientro ha permesso a Boeing di verificare l’affidabilità dei sistemi per proteggere la capsula nel suo viaggio attraverso l’atmosfera, i paracadute per rallentarne la discesa e gli airbag per rendere più morbido il contatto con il suolo. A bordo di Starliner non c’erano astronauti, ma un manichino con diversi sensori per registrare le sollecitazioni durante il lancio, il volo orbitale e il rientro sulla Terra. La capsula ha toccato il suolo nei pressi di White Sands, nel New Mexico (Stati Uniti).

LANDING CONFIRMED The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB — NASA (@NASA) December 22, 2019

La missione, che faceva parte del programma Commercial Crew della NASA, per affidare ai privati il trasporto di materiali e astronauti verso la ISS, è stata comunque un mezzo fallimento. Alcuni minuti dopo il lancio di venerdì, infatti, i tecnici si sono accorti che Starliner non aveva acceso il motore principale per raggiungere l’orbita stabilita, e che l’avrebbe poi portata a incontrare la ISS. L’errore è stato dovuto al malfunzionamento di un orologio dei sistemi di bordo, che ha compromesso diverse attività che la capsula avrebbe dovuto condurre automaticamente.

#Starliner landing and recovery team en route to spacecraft. pic.twitter.com/2raHKxPrqr — Boeing Space (@BoeingSpace) December 22, 2019

Non potendo più raggiungere la ISS, Boeing ha deciso per un rientro controllato sulla Terra, in modo da testare almeno i sistemi di atterraggio. Non è ancora chiaro quando saranno svolti i prossimi test per Starliner, con o senza astronauti a bordo.