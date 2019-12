La Lazio ha vinto la sua quinta Supercoppa italiana

La Lazio ha vinto la Supercoppa italiana battendo 3-1 la Juventus al King Saud University Stadium di Riyad, in Arabia Saudita. In una partita lenta e poco spettacolare, la Lazio è andata in vantaggio dopo un quarto d’ora con Luis Alberto, ma nei minuti finali del primo tempo la Juventus ha pareggiato con un gol su ribattuta di Paulo Dybala. Dopo una ripresa piuttosto bloccata, la Lazio si è riportata in vantaggio con il gol del 2-1 segnato da Senad Lulic. Nei minuti di recupero una punizione di Danilo Cataldi ha chiuso la partita. Per la squadra allenata da Simone Inzaghi è il secondo trofeo del 2019 dopo la Coppa Italia vinta a maggio. È invece la quinta Supercoppa nella storia della società, dopo quelle vinte nel 1998, 2000, 2009 e 2017.