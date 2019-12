È morta l’attrice francese Claudine Auger, nota per aver recitato in “Agente 007 – Thunderball”

È morta l’attrice francese Claudine Auger, nota principalmente per aver recitato a fianco di Sean Connery nel film Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono) del 1965: aveva 78 anni, ed era malata da tempo. Auger aveva cominciato la sua carriera come modella, arrivando seconda al concorso di bellezza Miss Mondo nel 1958. Poi era diventata attrice, comparendo in molti film italiani negli anni Sessanta e Settanta tra cui L’arcidiavolo di Ettore Scola, insieme a Vittorio Gassman, I bastardi di Duccio Tessari, Reazione a catena di Mario Bava, La tarantola dal ventre nero di Paolo Cavara, Pane, burro e marmellata di Giorgio Capitani e Viaggio con Anita di Mario Monicelli.